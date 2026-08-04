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Вторая жизнь кирпичных гигантов: мировые примеры редевелопмента

Вторая жизнь кирпичных гигантов: мировые примеры редевелопмента

От гигантской лондонской электростанции, попавшей на обложку культового альбома, до портовых складов в Аргентине: архитектор Татьяна Осецкая объясняет, как редевелопмент даёт индустриальным памятникам новую жизнь и встраивает их в ткань современного мегаполиса.

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