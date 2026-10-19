Мобилизованный мужчина расстрелял полицейских и военных в Киеве.В одном из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Киеве произошёл инцидент со стрельбой.
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