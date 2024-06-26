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В МВД РФ заявили, что проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки

В МВД РФ заявили, что проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки

Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым сообщил, что МВД РФ проводит профилактические мероприятия для всех иностранцев, которые нарушают российские законы.

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