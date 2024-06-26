В МВД РФ заявили, что проверки мигрантов проводятся без политической подоплеки

Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым сообщил, что МВД РФ проводит профилактические мероприятия для всех иностранцев, которые нарушают российские законы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии