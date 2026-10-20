Российские микросхемы могут разрешить устанавливать на зарубежные платы Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО) обратился в Минпромторг с просьбой изменить требования к локализации отдельных видов электроники.
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