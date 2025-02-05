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Bloomberg: сотрудники DOGE Маска вскрыли секретную комнату USAID

Bloomberg: сотрудники DOGE Маска вскрыли секретную комнату USAID

Команда миллиардера и предпринимателя Илона Маска, который возглавляет Департамент эффективности государственного управления (DOGE), проникла в здание Агентства США по международному развитию (USAID) где хранились секретные документы.

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