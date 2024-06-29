Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем молодежи, который отмечается в России 29 июня. Он подчеркнул, что молодость - это счастливое и уникальное время в жизни каждого человека, когда он полон сил и энергии, открыт знаниям и готов решать самые сложные задачи.
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