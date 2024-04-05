Сотрудники полиции и социальные педагоги Кабардино-Балкарии провели занятие «Высокая цена беспечности» со старшеклассниками сельских школ

В средней школе № 2 с.п. Аргудан состоялось мероприятие под лозунгом «Высокая цена беспечности». Организаторами и лекторами дискуссии выступили сотрудники Госавтоинспекции, инспекторы по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Лескенскому району, а также социальный педагог Залина Куашева.