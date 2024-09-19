Не говоришь ты, за тебя скажут другие. Но так, как им будет выгодно

Николай Герасименко

"Написано в нескольких источниках, значит – правда.", чтобы у читателей и обывателей не складывалось подобное восприятие новостей, нужно рыскать в поисках информации, как это делает автор ("телевизор я не смотрю"), не только в сетях, в том числе и вражеских, а иногда использовать и официальные источники СМИ и ЦТ. На то человеку и дано мыслить и отделять зерна от плевел, а не впитывать всякую власовскую и шароварную пропагандистскую херь из инета.