Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • InO
    многих комментарторв сие тоже надо МОЧИТЬ)) а уле ВАы ..уки скока в пищу (пищевой химии, а по сути нарокотики) употре...Нашествие наркома...
  • Филатова Светлана
    «Да, сегодня состоялся суд, где изменили решение», — подтвердил Бибилов" , и ранее задержанный за нарушение миграцио...Добровольца СВО н...
  • Malina
    И на которые он отстёгивал деньги из гос.казны...Исторический скан...

Не говоришь ты, за тебя скажут другие. Но так, как им будет выгодно

Не говоришь ты, за тебя скажут другие. Но так, как им будет выгодно

Чем хороши выходные? Тем, что иногда можно просто посмотреть телевизор. Лично у меня с ним (телевизором) достаточно сложные отношения, на неделе просто не включаю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
CM
C Major
верно все
Ответить
8 час.
Николай Герасименко
&quot;Написано в нескольких источниках, значит – правда.&quot;, чтобы у читателей и обывателей не складывалось подобное восприятие новостей, нужно рыскать в поисках информации, как это делает автор (&quot;телевизор я не смотрю&quot;), не только в сетях, в том числе и вражеских, а иногда использовать и официальные источники СМИ и ЦТ. На то человеку и дано мыслить и отделять зерна от плевел, а не впитывать всякую власовскую и шароварную пропагандистскую херь из инета.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх