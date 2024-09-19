Чем хороши выходные? Тем, что иногда можно просто посмотреть телевизор. Лично у меня с ним (телевизором) достаточно сложные отношения, на неделе просто не включаю.
Не говоришь ты, за тебя скажут другие. Но так, как им будет выгодно
Комментарии
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CM
C Major
верно все
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8 час.
Николай Герасименко
"Написано в нескольких источниках, значит – правда.", чтобы у читателей и обывателей не складывалось подобное восприятие новостей, нужно рыскать в поисках информации, как это делает автор ("телевизор я не смотрю"), не только в сетях, в том числе и вражеских, а иногда использовать и официальные источники СМИ и ЦТ. На то человеку и дано мыслить и отделять зерна от плевел, а не впитывать всякую власовскую и шароварную пропагандистскую херь из инета.
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7 час.
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