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Мантуров: на роботизацию российских производств потратят 300 млрд рублей

Мантуров: на роботизацию российских производств потратят 300 млрд рублей

На внедрение робототехники в производство выделили 300 миллиардов рублей. Об этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал на встрече с лидером страны Владимиром Путиным, сообщили на сайте Кремля.

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