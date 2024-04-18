14 пар знаменитостей, которые выбрали максимально похожую одежду, но выглядели вообще по-разному

Для выхода на красные дорожки известные девушки, как правило, выбирают вещи известных брендов. И с одеждой, как и со всем остальным в мире, — сложно найти что-то такое, чего еще ни у кого не было, независимо от страны.
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