Братчане собирают подарки для бойцов и детей в Кировске и Курске

В преддверии Нового года в Братске разворачивается волшебная акция доброты. Жители города, включая воспитанников детских садов, школьников и их семьи, активно собирают праздничные посылки для бойцов специальной военной операции и детей Кировска и Курска.
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