ИИ помог создать новый препарат от изжоги

Исследователи из Университета Нагоя в Японии инновационно https://www.eurekalert.org/news-releases/1006117 искусственный интеллект для разработки нового ингибитора желудочной кислоты, который обладает лучшей аффинностью связывания по сравнению с существующими лекарствами .
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