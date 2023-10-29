ИИ помог создать новый препарат от изжоги

Исследователи из Университета Нагоя в Японии инновационно https://www.eurekalert.org/news-releases/1006117 искусственный интеллект для разработки нового ингибитора желудочной кислоты, который обладает лучшей аффинностью связывания по сравнению с существующими лекарствами .