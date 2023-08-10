5 странных штуковин из СССР, о назначении которых сегодня догадается не каждый

Traveller

Ну кто объяснит жертве ЕхГЭ разницу между "электронный" и "электрический"? Достали уже эти ухозаткнутые! НЕ БЫЛА электрическая вафельница электронной!!! И плойка ТОЖЕ!!! А настольный термометр-календарь у меня на рабочем столе стоит. И там есть ещё две патрона-держателя для ручек. А у афтыря один такой патрон уже сломан.