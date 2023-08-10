Многие вполне привычные сегодня бытовые устройства еще полвека тому назад могли выглядеть очень странно.
5 странных штуковин из СССР, о назначении которых сегодня догадается не каждый
Комментарии
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Traveller
Ну кто объяснит жертве ЕхГЭ разницу между "электронный" и "электрический"? Достали уже эти ухозаткнутые! НЕ БЫЛА электрическая вафельница электронной!!! И плойка ТОЖЕ!!! А настольный термометр-календарь у меня на рабочем столе стоит. И там есть ещё две патрона-держателя для ручек. А у афтыря один такой патрон уже сломан.
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16 час.
YR
Yellow River
!!! - за коммент
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38 мин.
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