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5 странных штуковин из СССР, о назначении которых сегодня догадается не каждый

5 странных штуковин из СССР, о назначении которых сегодня догадается не каждый

Многие вполне привычные сегодня бытовые устройства еще полвека тому назад могли выглядеть очень странно.

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Комментарии
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Traveller
Ну кто объяснит жертве ЕхГЭ разницу между &quot;электронный&quot; и &quot;электрический&quot;? Достали уже эти ухозаткнутые! НЕ БЫЛА электрическая вафельница электронной!!! И плойка ТОЖЕ!!! А настольный термометр-календарь у меня на рабочем столе стоит. И там есть ещё две патрона-держателя для ручек. А у афтыря один такой патрон уже сломан.
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YR
Yellow River
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