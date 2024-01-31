Проверку из-за избитой первоклассницы в школе «Белая ворона» начали в Новосибирске

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска сообщила о начале проверки в школе «Белая ворона». Как нам сообщил источник, близкий к ситуации, конфликт в данном учебном заведении произошел между двумя учениками.
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