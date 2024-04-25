Ещё пятерых энергетиков арестовали в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей В Дагестане арестовали ещё пятерых человек по делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей в энергосетевом секторе Северного Кавказа.