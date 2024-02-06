Научный опрос показал, что люди все больше опасаются искусственного интеллекта 

Развитие искусственного интеллекта и нейросетей, роботизация, внедрение в жизнь человека новых информационных технологий — именно такие опасения впервые заняли первое место среди страхов, связанных с научным прогрессом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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