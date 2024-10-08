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Трамп назвал общий объем внешней помощи Украине

Трамп назвал общий объем внешней помощи Украине

Размер внешней помощи Украине составил почти 300 миллиардов долларов. Такую сумму назвал бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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