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Поварёнок с лучшими рецептами

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Курица с овощами на йогуртовом соусе

Курица с овощами на йогуртовом соусе

Курица с запеченными овощами на сливочном соусе со сладким соусом чили — это блюдо, которое сочетает в себе нежность куриного мяса, сочность запеченных овощей и легкую сладость соуса чили.

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