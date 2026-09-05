Курица с овощами на йогуртовом соусе

Курица с запеченными овощами на сливочном соусе со сладким соусом чили — это блюдо, которое сочетает в себе нежность куриного мяса, сочность запеченных овощей и легкую сладость соуса чили.
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