Состояние службы онкологической помощи рассмотрели в Заксобрании Иркутской области

Вопросы оказания медицинской помощи онкобольным рассмотрели 9 октября на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Иркутской области, которое провел председатель комитета Артем Лобков.
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