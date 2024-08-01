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Просто захотелось чем-то помочь. Последовал примеру неравнодушных северян

Просто захотелось чем-то помочь. Последовал примеру неравнодушных северян

«В прошлом году мой друг, боец специальной военной операции, попросил отправить ему три оленьи шкуры, чтобы стелить их в окопах», – так вспоминает житель Салехарда Егор Вэненго начало своей причастности к волонтёрству.

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