Просто захотелось чем-то помочь. Последовал примеру неравнодушных северян

«В прошлом году мой друг, боец специальной военной операции, попросил отправить ему три оленьи шкуры, чтобы стелить их в окопах», – так вспоминает житель Салехарда Егор Вэненго начало своей причастности к волонтёрству.
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