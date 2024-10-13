В Москве пройдет концерт «Музыка барокко у Трауготов»

В доме-мастерской Трауготов состоится концерт, посвященный барочной музыке, где будут исполнены как известные, так и редкие произведения европейских композиторов, сообщает пресс-служба художественного пространства Île Thélème.
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