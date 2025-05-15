Кассация отклонила жалобу Крида, требовавшего от Мизулиной миллион за опороченную честь

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменений решение предыдущих инстанций, отклонив иск рэп-исполнителя Егора Крита (Егор Булаткин) к “Лиге безопасного интернета” и ее главе Екатерине Мизулиной.
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