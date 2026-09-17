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Тульские новости

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Пострадавшей при атаке БПЛА в Привокзальном районе предстоит сложная операция

Пострадавшей при атаке БПЛА в Привокзальном районе предстоит сложная операция

Для восстановления женщине предстоит операция с установкой 10 винтов и пластины, а в общей сложности она уже перенесла 9 хирургических вмешательств.

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