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В Калужской области отметили годовщину Малоярославецкого сражения 1812 года

В Калужской области отметили годовщину Малоярославецкого сражения 1812 года

В минувшее воскресенье в Малоярославце Калужской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 212-й годовщине Малоярославецкого сражения 1812 года, Как рассказал глава администрации Малоярославца Михаил Крылов, солнечная теплая погода позволила в полной мере провести мероприятие.

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