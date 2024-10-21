В Калужской области отметили годовщину Малоярославецкого сражения 1812 года

В минувшее воскресенье в Малоярославце Калужской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 212-й годовщине Малоярославецкого сражения 1812 года, Как рассказал глава администрации Малоярославца Михаил Крылов, солнечная теплая погода позволила в полной мере провести мероприятие.
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