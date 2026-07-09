Задержана подозреваемая в работе на украинские спецслужбы. ФСБ предотвратила подготовку теракта против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Москве Сотрудники ФСБ России предотвратили подготовку резонансного теракта в столице, целью которого должен был стать один из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ.
Предательский роман: ФСБ предотвратила в Москве резонансный теракт против военного
Комментарии
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vladimir vedenkin
Чудовищно до безобразия, что очередная никчемная дешевка участвовала в попытке ликвидации очередного ценного российского военспеца (возможно с последующей запланированной ликвидацией этой самой дешевки в хохлосраче). Давно необходимы военное положение, СМЕРШ, отмена моратория на смертную казнь, публичные наказания таких дешевок вплоть до казни, невзирая на нарушенную психику, болезни, мошенников, детей, домашних животных и пр.
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4 н.
И
Искандер
У кошек во время течки тоже крышу сносит...
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4 н.
Эльвира Величутина
Сучка.
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4 н.
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