Московские полицейские задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих веществ

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в продаже сильнодействующих лекарств. Предположительно, они сбывали наркоманам ограниченные к свободному обороту препараты без рецептов и чеков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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