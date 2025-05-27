Запад недоумевает: На Новопавловском направлении россияне превратили ВСУ в «карманную армию»

Околовоенные укро-паблики со ссылкой на инсайдера из Генштаба ВСУ обтекаемо пишут, что по состоянию на 26 мая «российские войска продолжили наступление в направлении Зеленого Поля и Новополя, где украинские войска оказались в затруднительном положении».
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