Запад недоумевает: На Новопавловском направлении россияне превратили ВСУ в «карманную армию»

Околовоенные укро-паблики со ссылкой на инсайдера из Генштаба ВСУ обтекаемо пишут, что по состоянию на 26 мая «российские войска продолжили наступление в направлении Зеленого Поля и Новополя, где украинские войска оказались в затруднительном положении».