День кончился. Что было в нём? 🤔 Не знаю, пролетел, как птица. 🕊 Он был обыкновенным днём, 🥵 А всё -таки — не повторится.
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День кончился. Что было в нём? 🤔 Не знаю, пролетел, как птица. 🕊 Он был обыкновенным днём, 🥵 А всё -таки — не повторится.
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