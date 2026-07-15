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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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День кончился. Что было в нём

День кончился. Что было в нём? 🤔 Не знаю, пролетел, как птица. 🕊 Он был обыкновенным днём, 🥵 А всё -таки — не повторится.

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