В Калужской области почти в два раза увеличилась заболеваемость ковидом

Федеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 12 по 18 августаФедеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 12 по 18 августа.