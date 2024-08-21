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Калужские новости

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В Калужской области почти в два раза увеличилась заболеваемость ковидом

В Калужской области почти в два раза увеличилась заболеваемость ковидом

Федеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 12 по 18 августаФедеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 12 по 18 августа.

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