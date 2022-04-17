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Слуцкий и Яровинский оценили пост "Рубина" про Соболева после матча со "Спартаком"

Слуцкий и Яровинский оценили пост "Рубина" про Соболева после матча со "Спартаком"

Футбольный клуб "Рубин" в своем Telegram-канале опубликовал кадры с борта самолета, на котором тренер "Рубина" Леонид Слуцкий и спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский смотрят видео про нападающего "Спартака" Александра Соболева.

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