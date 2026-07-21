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Камару Усман дебютировал на 11-м месте в рейтинге среднего дивизиона UFC после поражения от Дю Плесси

Камару Усман занял 11-е место в обновленном мета рейтинге среднего веса UFC. На турнире UFC Fight Night 281 Усман дрался в рамках среднего дивизиона с Дрикусом Дю Плесси и проиграл ему решением судей.

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