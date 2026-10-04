30 взрывов в Киеве: ВС России атаковали крупнейшую ТЭЦ Украины

Более 30 мощных взрывов прогремело минувшей ночью в Киеве. Об этом, публикуя видеокадры, сообщает Telegram-канал Shot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВН Киев добрался до ...
- Купянск снова наш...
- Купянск снова наш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым