В США предложили Трампу и Путину решение о судьбе Зеленского

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen предложил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину решение о судьбе их украинского коллеги Владимира Зеленского.
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