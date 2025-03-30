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В США предложили Трампу и Путину решение о судьбе Зеленского

В США предложили Трампу и Путину решение о судьбе Зеленского

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen предложил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину решение о судьбе их украинского коллеги Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Кремль и Белый дом должны прийти к выводу о том, что Зеленского нужно убрать. Дошло до США что пора, но мы не можем - слово дали! Так что дерзай Трамп!
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