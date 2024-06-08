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Чемпион России Киселев заявил, что не знает, кто такой Томас Бах

Чемпион России Киселев заявил, что не знает, кто такой Томас Бах

Чемпион России по легкой атлетике Анатолий Киселев заявил, что ничего не знает про главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президенте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяне Коу, передает "Спорт-Экспресс".

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