Чемпион России Киселев заявил, что не знает, кто такой Томас Бах

Чемпион России по легкой атлетике Анатолий Киселев заявил, что ничего не знает про главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президенте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяне Коу, передает "Спорт-Экспресс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии