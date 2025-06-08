⚡️ В Крыму трудятся больше 12 тысяч соцработников Они помогают крымчанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям.
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⚡️ В Крыму трудятся больше 12 тысяч соцработников Они помогают крымчанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям.