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Аргументы и Факты

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Эксперт Бондарь объяснил, как бороться с мусором соседей в подъезде

Эксперт Бондарь объяснил, как бороться с мусором соседей в подъезде

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT, что оставлять пакеты с мусором возле квартиры запрещено, а при регулярных нарушениях соседом можно обратиться в управляющую компанию или надзорные органы.

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