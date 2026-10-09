Эксперт Бондарь объяснил, как бороться с мусором соседей в подъезде

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT, что оставлять пакеты с мусором возле квартиры запрещено, а при регулярных нарушениях соседом можно обратиться в управляющую компанию или надзорные органы.
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