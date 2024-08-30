В Новой Зеландии умер король маори

Нгаруавахиа. Новая Зеландия. Стало известно о смерти короля коренных жителей Новой Зеландии. Монарх народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII ушел из жизни в возрасте 69 лет, пишут «Известия» со ссылкой на радиостанцию RNZ.