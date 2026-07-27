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Контрафронт

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Саудовская Аравия: Министерство обороны заявило, что ПВО перехватила беспилотники, запущенные...

Саудовская Аравия: Министерство обороны заявило, что ПВО перехватила беспилотники, запущенные поддерживаемыми Ираном ополченцами в Ираке, которые ранее в тот же день атаковали нефтяные объекты в восточной провинции и недалеко от Эр-Рияда.

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