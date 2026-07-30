В усадьбе Вяземы проведут экскурсию по мотивам «Пиковой дамы»

В субботу, 8 августа, в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Вяземы Одинцовского городского округа состоится интерактивная экскурсия «Усадьба Вяземы и тайна трех карт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии