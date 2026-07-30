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В усадьбе Вяземы проведут экскурсию по мотивам «Пиковой дамы»

В усадьбе Вяземы проведут экскурсию по мотивам «Пиковой дамы»

В субботу, 8 августа, в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Вяземы Одинцовского городского округа состоится интерактивная экскурсия «Усадьба Вяземы и тайна трех карт».

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