Сотрудницу мэрии Сочи, которая обозвала участников СВО «мошенниками и сидельцами», уволили

Сотрудницу мэрии Сочи, которая обозвала участников СВО «мошенниками и сидельцами», уволилиВ Сочи уволили представительницу местной администрации, которая на встрече с собственниками жилья многоэтажки оскорбила участников СВО.
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