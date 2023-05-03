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Боули о «Челси»: «Болельщики требовательны, хотят побед – это долгосрочный проект. У нас лучшая лига мира и лучший город»

Боули о «Челси»: «Болельщики требовательны, хотят побед – это долгосрочный проект. У нас лучшая лига мира и лучший город»

«Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и хотим побеждать. Мы считаем, что это долгосрочный проект, мы нацелены на долгосрочную перспективу, и мы верим, что справимся.

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