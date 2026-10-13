«Суперджет» получил продление срока службы — нормы эксплуатации повышены

В документе прописаны обновлённые лимиты эксплуатации самолётов: теперь лайнер может совершить до 20 тысяч полётов (раньше допускалось 15 тысяч), налетать до 40 тысяч часов (до этого — 25 тысяч) и прослужить до 20 лет (ранее предел составлял 15 лет).