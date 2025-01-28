В Красносельском районе Петербурга 30 января ограничат дорожное движение

По улицам Ломоносова, Набережной и Московской В Петербурге из-за строительства инженерных сетей с 30 января по 28 июня закрывается движение транспорта по Набережной улице от Авиационной улицы до улицы Ломоносова, а также по улице Ломоносова от Московской улицы до Авиационной улицы.
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