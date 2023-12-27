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«Они больше не нуждаются в защите»: Норвегия ужесточила миграционные правила для украинцев

«Они больше не нуждаются в защите»: Норвегия ужесточила миграционные правила для украинцев

Правительство Норвегии в декабре ужесточило миграционные правила для украинцев. Если они не хотят потерять статус беженцев, им нельзя ездить на новогодние праздники к себе домой, заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель.

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