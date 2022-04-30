В Свердловской области Следственным комитетом по сообщению о гибели на пожаре трёх человек, в том числе 2 детей, возбуждено уголовное дело

В ночь на 30 апреля 2022 года в правоохранительные органы городского округа Заречный поступило сообщение о том, что в частом жилом доме по улице Главной в селе Мезенское при тушении пожара обнаружены тела трёх человек: мужчины, 1976 г.
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