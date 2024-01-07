Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение Президента участвовать в мартовских выборах

В этом году голосование на выборах президента страны впервые будет проводиться в течение 3 дней Сегодня владелица ресторана Ксения Караулова выразила свою поддержку решению действующего президента выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
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