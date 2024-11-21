В городе-герое Севастополе начинается «рекламная революция».Компания «Восток-Медиа» — бренд, который ранее работал на рынке наружной рекламы в Подмосковье, выиграла тендер на установку современных цифровых рекламных конструкций.
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