Трамп задумал выгнать всех трансгендеров из армии США

Times: Трамп уволит из армии США 15 тысяч трансгендеров Избранный президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов намерен выгнать из американской армии всех трансгендеров (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено).
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