Сенатор Джабаров рассказал, кому выгодны протесты во Франции

Игорь Самохвалов/ПГ Уличные беспорядки и столкновения с полицией в Париже и Лионе, которые вспыхнули 30 июня во время первого тура парламентских выборов во Франции, будут скорее всего продолжаться, однако акции не нацелены на смещение действующего президента Макрона.