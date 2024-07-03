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Сенатор Джабаров рассказал, кому выгодны протесты во Франции

Сенатор Джабаров рассказал, кому выгодны протесты во Франции

Игорь Самохвалов/ПГ Уличные беспорядки и столкновения с полицией в Париже и Лионе, которые вспыхнули 30 июня во время первого тура парламентских выборов во Франции, будут скорее всего продолжаться, однако акции не нацелены на смещение действующего президента Макрона.

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