Дэвид Адельман: «Расс всегда в режиме атаки. Не думаю, что он изменится после 17 лет карьеры»

«Расс – это Расс. В обороне он был абсолютно невероятен. Действовал как свободный защитник. Я думаю, многие из потерь «Клипперс» (всего их было 20) произошли из-за его влияния, даже если он не отбирал мяч напрямую, просто его перемещения и воздействие на игру были очень важны для нас.