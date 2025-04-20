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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Адельман: «Расс всегда в режиме атаки. Не думаю, что он изменится после 17 лет карьеры»

«Расс – это Расс. В обороне он был абсолютно невероятен. Действовал как свободный защитник. Я думаю, многие из потерь «Клипперс» (всего их было 20) произошли из-за его влияния, даже если он не отбирал мяч напрямую, просто его перемещения и воздействие на игру были очень важны для нас.

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